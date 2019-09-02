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Eskişehir'de balık tezgahları doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

DENİZLERDE av yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de tezgahlar, balıklarla doldu.

Oğulcan BOZ- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - DENİZLERDE av yasağının sona ermesiyle Eskişehir'de tezgahlar, balıklarla doldu. Hamsi ve istavritin kilosu 20, barbunyanın kilosu ise 35 liradan satıldı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Eskişehir'e getirilen balıklarla tezgahlar doldu. Yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar, soluğu balıkçılarda aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilosu 20, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbunya ise 40 liradan satışa sunuldu. Kentte balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini belirterek, "Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlar da 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol; ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40, diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalı" diye konuştu.

Balıkçı Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla balık fiyatlarında düşüş olduğunu belirterek, "Şu an bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı, bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı, bu sene ise iri. Bu sene çok büyük beklentimiz var. Biz hamsinin 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin" dedi.

Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan ise fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini belirterek, "Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ilerleyen zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük ihtimalle" diye konuştu.

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