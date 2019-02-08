Eskişehir'de bar önünde silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bar önünde, güvenlik görevlisi ile içeriye girmek isteyen 3 kişi arasında çıkan tartışma, tabancaların ateşlendiği kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi, barın kapısına gelerek, içeriye girmek istedi. Bu sırada, kapıda bekleyen güvenlik görevlisi, içeri girmek isteyen 3 kişiye damsız giremeyeceklerini söyleyerek, geri çevirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi ile bara girmek isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişiden biri, tabancasını çıkarıp, güvenlik görevlisine ateş etmeye başladı. Güvenlik görevlisi ve müşteri olduğu öğrenilen İran uyruklu F.Ş. (29), açılan ateşle yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı
Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor
İstanbul'da korkutan patlama!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum