Eskişehir'de belediye başkanları mazbatalarını aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç mazbatalarını alıp görevlerine başladı.

Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen törende Büyükerşen, Kurt ve Ataç'a mazbatalarını İl Seçim Kurulu üyesi hakim Nedim Üzmez verdi.

Mazbata törenin ardından Büyükerşen, Ataç ve Kurt fotoğraf çektirdi.

Büyükerşen, adliye çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kent halkı, son 5 yılda Büyükşehir Belediye Meclisinde kimlerin neler yaptığını çok iyi izledi ve bunun cevabını da sandıkta verdi." dedi.

Kurt da seçimlerin ülkeye ve Eskişehir'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, kendileri için hizmetin önemli olduğunu bunu da en iyi şekilde yapacaklarını kaydetti.

Ataç ise ilçe belediyelerinin de CHP'li olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in daha rahat çalışacağını belirterek, tek amaçlarının Eskişehir'e hizmet etmek olduğunu söyledi.

