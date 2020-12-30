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Eskişehir’de bir garip olay

30.12.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de alışveriş yaptığı marketten para ödemeden çıktığı gerekçesi ile market çalışanının kendisini darp ettiğini öne süren şahıs polise şikayetçi oldu.

Eskişehir’de alışveriş yaptığı marketten para ödemeden çıktığı gerekçesi ile market çalışanının kendisini darp ettiğini öne süren şahıs polise şikayetçi oldu. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Ömerağa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir markete giren G.B., alışverişini tamamladıktan sonra para ödemeden marketten çıktı. Durumu fark eden market çalışanı Ö.Y., G.B.’yi arkasından koşarak yakaladı. Ö.Y., ardından polis çağırdı. G.B., ise olay yerine gelen polis ekiplerine şikayette bulunarak, suçlamayı yani alışverişten sonra para ödemeden çıktığını kabul ederek market çalışanının kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine polis tarafından inceleme başlatılırken, market sahibinin ise G.B.’den alışveriş yaptıktan sonra para ödemeden çıkıp gittiği için şikayetçi olduğu öğrenildi.

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