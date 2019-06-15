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Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 6 zanlı, adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye getirildi.

Büyükdere Mahallesi Serpil Sokağı'nda Murat İlkay Özcan'ın (26) öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekiplerin kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve Büşra E. (20), "ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 13 Haziran akşamı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü Murat İlkay Özcan, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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Eskişehir silahlı saldırı

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