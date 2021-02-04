Eskişehir’de bir kişiyi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir’de Olcay Kanar’ın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılandığı davada duruşma ertelendi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanıklar Ali Kubilay E. (30), Orhan A. (57) ve Vural G. (32) SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ferhat K. (32) ile maktul Olcay Kanar’ın yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin olaya ilişkin tanık beyanını dinlemesinin ardından taraflara söz verildi. Maktulün babası Gürbüz Kanar, önceki beyanlarını tekrar ederek şikayetçi olduğunu belirtti. Olcay Kanar’ı darp ettikleri öne sürülen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti önceki duruşmaya tanık olarak çağırılan ve sanıklar tarafından suçlanan E.L.’nin tekrar beyanda bulunmasını istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu bulunan 3 sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık Ferhat K.’nın tutuksuzluk halinin devam etmesine hükmetti. Heyet, olay yerine ait kamera görüntülerinin incelenmesi için emniyete müzakere yazılmasını karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, 27-28 Mart gecesi Eskişehir-Seyitgazi yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Olcay Kanar (30) ve benzin istasyonunda bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.

