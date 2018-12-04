Eskişehir'de 'Bir nefes kadar acil mi?' kampanyası

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 'Bir nefes kadar acil mi?' adı altında kampanya düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, 112'ye 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', 'Telefon kapandı, onun için aradım' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi asılsız ihbarların yapıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde 'Bir nefes kadar acil mi?' kampanyası için tören düzenlendi. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, toplumun 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyayı düzenlediklerini söyledi. Bilge şöyle konuştu:

"Eskiden ambulans yok denilirken, acil istasyonu yok denilirken, ulaşım süreleri yarım saat, 20 dakika gibi ölçülürken, artık şu an Eskişehir itibariyle 10 dakikanın altında yüzde 95 ulaşımımız var hastalara. Bu gelinen noktada hem yaptığımız hizmetleri göstermek, hem de bu 112 acil telefonunun uygunsuz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek adına bir kampanya düzenledik. Ve bunun sloganını da 'Bir nefes kadar acil mi?' diye koyduk. Bunun temel nedeni şu; sadece 112 ağır vakaların dışında bu telefon numarasının kullanılması ve bununla olası bir gecikmelere sebep olabileceği, bizim hem çağrıyı almada gecikmemize, hem de hastaya ulaşmada sıkıntılar yaşamamamıza neden olabileceği. Yani sizin için acil olan telefonunuzun çalışıp çalışmadığı, ama orda bir nefes kadar acil bir durum var. Ve bizim için acil demek, saniyelerle ifade edilen bir durum ve siz buna engel oluyorsunuz ve bunun vebalini taşıyorsunuz. Baktığınız zaman 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', Ttelefon kapandı, onun için aradım', 'Sevgilimden ayrıldım', 'Telefon pun girin diyor, yardım eder misiniz?' şeklinde çeşitli çağırılara muhatap oluyoruz ki; bunlar gerçekten çok ciddi yüzdelerle ifade ediliyor. Kimi zaman yüzde 60 oluyor, kimi zaman yüzde 80'lere varıyor aylara göre. Bu nedenle de biz burada toplumu bilinçlendirmek adına, hem de acil haftasını kutlamak adına böyle bir organizasyona başladık."