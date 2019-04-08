Eskişehir'de Büyükerşen, Kurt ve Ataç mazbatalarını aldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adliyeye gelerek mazbatalarını aldı. İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Nedim Üzmez'den mazbatalarını alan belediye başkanları adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Mazbatamızı nihayet alabildik. Geçen hafta da verilebilirdi ama maalesef uzatıldı. Onun nedenlerini hepiniz biliyorsunuz, fazlaca yorum yapmak istemiyorum. Aslında seçimi kazanan bizler değiliz. Seçimi kazanan Eskişehir ve Eskişehir halkı oldu. Onun için bütün Eskişehir halkını kutluyorum. Oy verenlere teşekkür ediyorum, vermeyenlere de teşekkür ediyorum" dedi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 687, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç 124 bin 194, Kazım Kurt ise 120 bin 394 oy alarak yeniden belediye başkanı oldu.

