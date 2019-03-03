Eskişehir'de çakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Güllük Mahallesi Namlı Sokak'taki boş arazide bulunan bekçi kulübesine giren Y.C.K. (16) ile F.N'nin (16) elindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından inceleme yapan polis, kulübenin içinde iki çakmak gazı tüpü buldu.

Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

