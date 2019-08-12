Eskişehir’de ceset bulundu

Eskişehir’de sokak kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’in Karapınar Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gelerek 17 yaşındaki Erkan E.’yi Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erkan E.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

