HABER

Eskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP’li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP ve DSP ise birer belediye kazandı.

Eskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde büyükşehir dahil 6 ilçede CHP’li adaylar belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti 6, MHP ve DSP ise birer belediye kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste 5’inci kez Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Yılmaz Büyükerşen kazandı. Merkez ilçeler Tepebaşı’nda CHP’li Ahmet Ataç ve Odunpazarı'nda CHP’li Kazım Kurt yerini korudu. Seyitgazi ilçesinde CHP’li aday Uğur Tepe, Mahmudiye ilçesinde CHP’li İshak Gündoğan, Han Belediyesi’ni CHP’li Erdal Şanlı, Alpu Belediyesi’ni CHP’li Gürbüz Güller kazandı.
AK Parti mevcut 3 belediyesini kaybederken, AK Partili adaylardan İnönü ilçesini Kadir Bozkurt, Mihalgazi ilçesinde Zeynep Akgün, Sarıcakaya ilçesinde Hüseyin Çam, Beyliova ilçesinde Özkan Alp, Sivrihisar ilçesinde Hamid Yüzügüllü, Günyüzü ilçesinde Menderes Durgut belediye başkanlığını kazandı. AK Parti’nin aday göstermediği Çifteler ilçesinde Cumhur İttifakı adayı MHP’li Kadir Bıyık, Mihalıççık ilçesinde ise DSP adayı Haydar Çorum belediye başkanlığını kazandı.
FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandıEskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandıEskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandıEskişehir’de CHP ve AK Parti 6 belediye kazandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Tunç Soyer, sosyal medyadaki unvanını güncellediTunç Soyer, sosyal medyadaki unvanını güncelledi
’Kılıç yarası’, CHP adayına 7 bin 526 oy fark attırdı’Kılıç yarası’, CHP adayına 7 bin 526 oy fark attırdı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.