HABER

Eskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Çifteler ilçesinde CHP’nin, Odunpazarı ilçesinde de AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılacak.

Eskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Çifteler ilçesinde CHP’nin, Odunpazarı ilçesinde de AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılacak.
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde, yerel seçim yarışı Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Kadir Bıyık ile Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakçı arasında geçti. 10 bin 190 oy kullanılan ilçede, kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li aday Kadir Bıyık 4 bin 758 oy ile sandıktan birinci çıktı. CHP’li aday Konakçı ise 4750 oy aldı. 8 oy fark olan seçim sonucuna CHP, Çifteler İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak itiraz etti. İtiraz oy çokluğu ile kabul edilmedi. Bunun üzerine CHP Eskişehir İl Başkanlığı, itirazı İl Seçim Kurulu’na taşıdı. İl Seçim Kurulu ise itiraz kabul ederek, tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP Eskişehir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada oyların yeniden sayılacağı belirtilerek, “İl Seçim Kurulu yaptığımız itiraz üzerine Çifteler İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararı iptal ederek Çifteler Belediye Başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar vermiştir. İlgili karar tarafımıza ve gereğinin yapılması için ilgili ilçe seçim kuruluna tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” denildi.
ODUNPAZARI’NDA FARK 7 BİN 187
Odunpazarı ilçesinde de CHP’li mevcut Belediye Başkanı Kazım Kurt, 120 bin 394 oy aldı. AK Parti’nin adayı Volkan Doğan 113 bin 207 oy ile ikinci sırada yer alırken, 6 bin 277 oyun geçersiz olduğuna karar verildi. Sonuçlara AK Parti, itiraz etti. İl Seçim Kurulu, ilçede kullanılan 254 bin 796 oyun yeniden sayılmasına karar verdi. CHP’li aday Kazım Kurt ile AK Parti’li aday Volkan Doğan arasında 7 bin 187 oy farkı bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacakEskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacakEskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyorBartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor
Sandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday, oyuna kavuştuSandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday, oyuna kavuştu

En Çok Okunan Haberler

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.