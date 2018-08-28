HABER

Eskişehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

Hastanede tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Suç aleti ekmek bıçağıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (32), motosikletiyle kent merkezinde kaza yaptı.

Hafif yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güler, röntgen ünitesinde işlemleri yapıldığı sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Serdar A. (28) ile karşılaştı.

Şüpheli Serdar A, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağıyla Harun Güler'i vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Güler, hastanenin acil servisindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede görevli polis ekipleri tarafından suç aleti ekmek bıçağı ile yakalanan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştü
KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak Eskişehir saldırı

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.