Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (32), motosikletiyle kent merkezinde kaza yaptı.
Hafif yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güler, röntgen ünitesinde işlemleri yapıldığı sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Serdar A. (28) ile karşılaştı.
Şüpheli Serdar A, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağıyla Harun Güler'i vücudunun birçok yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Güler, hastanenin acil servisindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanede görevli polis ekipleri tarafından suç aleti ekmek bıçağı ile yakalanan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.
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