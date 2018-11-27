Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, iki gündür kayıp olan market sahibi, aracında silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde market işleten Mustafa Ulusoy'dan (37) iki gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Ulusoy'a ait aracın Aşağısöğütönü Mahallesi'nde boş bir arazide olduğunu belirledi.

Ulusoy, aracında tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Mustafa Ulusoy'un cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

