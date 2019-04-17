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Eskişehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

Üç gün önce çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 14 Nisan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi'nde 14 Nisan'da iki grup arasına küfretme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi sonucu H.Y.A. (18), üzerinde taşıdığı bıçakla Nahit Katıoğlu'nu (27) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Katıoğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Nahit Katıoğlu'nun, memleketi İzmit'te toprağa verildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli H.Y.A'nın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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bıçakla yaralama cinayet Eskişehir

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