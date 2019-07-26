HABER

Eskişehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:45 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu kişi, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü - Cesedi parçalara ayırarak valizlere koyduğu iddia edilen katil zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Afganistan uyruklu kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Afganistanlı Malik Gülen (27) ile vatandaşı Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu Tatlıdil, Gülen'i bıçakla öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen Malik Gülen'in yakınları, kan izlerini görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında Gülen'in parçalara ayrılmış ve valizlere konulmuş haldeki cesedini buldu.

Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Beitollah Tatlıdil'i saklandığı evde yakaladı.

Tatlıdil'in Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Belçika’da termometreler 40 dereceyi aştıBelçika’da termometreler 40 dereceyi aştı
Aliağa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye satıldıAliağa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı! 16 milyon lira devretti

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme!

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.