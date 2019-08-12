Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, üvey kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında İlhan Gök (18), üvey kardeşi Ümit Erdoğan ile B.A. (17) ve Erdem A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya üzerine Gök bıçakla göğsünden, Erdoğan kolundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gök müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı B.A. ile Erdem A'yı saklandıkları evde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

