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Eskişehir’de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, hakkında cinsel saldırı, kasten yaralama ve kapkaç gibi suçlardan arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay; Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesinde yaşandı.

Eskişehir’de cinsel saldırı şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de, hakkında cinsel saldırı, kasten yaralama ve kapkaç gibi suçlardan arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay; Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, söz konusu adreste bulunan ve hakkında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan Ramazan D.’yi takibe aldı. Yapılan takipte, polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kentte meydana gelen ’Cinsel saldırı, kasten yaralama ve tehdit’ suçunun bulunduğu yine ’kapkaç ve cinsel taciz’ suçlarından arandığı gasp ve dolandırıcılık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.
Öte yandan emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edilen şüpheli Ramazan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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