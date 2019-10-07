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Eskişehir'de Çoban Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Belediyesi'nce düzenlenen 4.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Tepebaşı Belediyesi'nce düzenlenen 4. Küçükbaş Çoban Festivali’ne çobanların yanı sıra farklı illerden 55 üretici 712 küçükbaşla katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Artık çobanların oyları da herkesin oyuyla eşit olacak" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl Küçükbaş Çoban Festivali'nin 4'üncüsünü düzenledi. Uluönder Kapalı Pazar Yeri’ndeki festivale Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen çobanların yanı sıra 55 üretici 712 küçükbaşla katıldı. Çoban köpekleri ve küçükbaşların sergilendiği festivalde ayrıca güzellik yarışması yapıldı.

Festivale çoban giysisi kepenek giyerek katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Bu çalışmaların en büyük amacı çobanları desteklemektir. Bugüne kadar hangi şehirden çobanlarla ilgili bir mesaj aldınız? Herkes arkasını dönmüş çobanları yalnız bırakmışlardır. Bakın 4'üncü festivalimiz büyüyerek devam ediyor. İlk toplantımızda 500 kişi vardı, geçen sene 8 bin kişi olmuştu. Bu sene 10 binin üzerinde olacak. Çobanların değerini bilelim, çobanlar olmazsa et yiyemezsiniz. Çobanlarımız çok önemli, onlar istedi mi kız da verilir. Çobanların da kız almaya hakkı var arkadaşlar. Artık çobanların oyları da herkesin oyuyla eşit olacak. Herkesin oyuyla eşit olacak. Onun için sevgili çobanlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum, iyi ki varsınız."

‘ÇOBAN OLMAZSA ET, SÜT OLMAZ’

Festivalin baş çobanı Emre Tınaz ise çobanların Türkiye’nin bel kemiği olduğunu belirterek, "Eskişehir de küçükbaşın başkentidir. Çoban olmadan et olmaz, süt olmaz haliyle de kent olmaz" diye konuştu.

Festivalde yerli koyun ırk sergisinin yanı sıra koyun ve köpek güzellik yarışma yoğun ilgi gördü. Stantları gezenler köpek ve koyunlar hakkında bilgi alarak cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekti. Akademisyenlerin değerlendirmelerini yaptığı güzellik yarışmasında yetiştiriciler koyunlarını yarıştırdı.

160 KİLOLUK KOÇ, 6 BİN LİRAYA SATILDI

Bursalı besici Ahmet Eser’in 160 kiloluk koçu ise festivalin ilgi odağı oldu. Tanıtım standında koçunu sergileyen Eser, "Koçum 3 yaşında 160 kilo ağırlığında kıvırcık melezidir. Koçumu burada sergilemekten mutlu oldum. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Koçum yarışmaya da çıkacak ve ihaleyle satacağım" dedi. Daha sonra açık arttırmayla 3 bin liradan satışa çıkarılan 160 kiloluk koç, 6 bin 200 liraya alıcı buldu.

ÇOBAN KÖPEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eskişehirli Ümit Örs de yetiştirdiği 19 aylık çoban köpeğiyle festivale katıldı. Çoban köpeğini iki ayağının üzerine kaldırarak sarılan Örs, festivalde ilgi çekti. Görenlerin cep telefonlarıyla fotoğrafladığı köpeğin çok kuvvetli olduğunu anlatan Örs, "Eskişehirli olarak kendi köpeklerimle festivale katıldım. Köpeğim 19 aylık Aksaray köpeği. Annesi babası Aksaray’dan getirildi. Eskişehir’de köpeğimin birinciliği var. Bende 7 tane köpek var, hobi olarak besliyorum satış yok. Benim köpeğimin özelliği alan koruma köpeği. Festival yoğun herkesin de ilgisini çekiyor. Köpeğim küçüklere bir şey yapmaz ama büyüklere saldırabilir. İki çocuk üzerine otursun onları böyle gezdirir o kadar kuvvetlidir" dedi.

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