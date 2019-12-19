HABER

Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 8 yaşındaki İran uyruklu çocuğa berber dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık İrfan Y. (49), mağdur M.D'nin (8) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık suçlamaları reddederek, "Olay günü çocuğa saçlarının çok güzel olduğunu, kestirmemesini söylemiştim. Başını okşadım. Etraf karanlık olduğu için köpekler çocuğa saldırır endişesiyle arkasından baktım. Bakkala girdi, çıktı. Tekrar dükkanımın önünden geçerken kolundan tuttum, evlerinin olduğu sokağa kadar götürdüm. Bir yere götürme niyetim yoktu." dedi.

Mağdur M.D'nin babası K.D. ise olay günü sanığın çocuğunu bir eve sokmaya çalıştığını gördüğünü öne sürerek, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'nde çocuğumun beyanı var. Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş. Oğlum berberin kendisini boynundan öptüğünü de bana söyledi. Bu olay birçok kez olmuş. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "cinsel istismar" suçundan 10 yıl 5 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralıGençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı
İnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astıİnşaat işçisi evinde kendisini iple tavana astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar dava Eskişehir karar

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

İBB önünde 'fayton' protestosu! İmamoğlu'na çağrı!

İBB önünde protesto! İmamoğlu'na çağrı!

Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.