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Eskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Eskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşü

Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı.
Kalabalık Vilayet Meydanı'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptıkları konuşmada kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra topluca 'Andımız'ı okudu. Ellerindeki kırmızı- beyaz balonları gökyüzüne bırakan kalabalık daha sonra dağıldı.

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Eskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşüEskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşüEskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşüEskişehir'de Cumhuriyet yürüyüşü

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