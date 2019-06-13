Eskişehir’de deprem

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Richter ölçeğine 2.8 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremi hafif şekilde hissedenler, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.24'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hafif şekilde hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

