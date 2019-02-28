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Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda atıl vaziyetteki yer altı tünelinde 182 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini Eskişehir kırsal alanlarında yetiştirdikleri ve piyasaya sürmek istedikleri tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda atıl vaziyetteki yer altı tünelinde 182 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini Eskişehir kırsal alanlarında yetiştirdikleri ve piyasaya sürmek istedikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile birlikte 9 ayrı noktada yapılan aramalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda, yenisi yapıldığı için atıl vaziyetteki kapalı sulama kanalı içerisinde, yer altında birbirine bağlı tünellerin iç tarafına gizlenmiş 17 farklı boyuttaki varillerde toplam 181,944 kilogram esrar ile 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ve 45 adet mermii 2 adet av tüfeği ve 14 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, suç geliri olduğu değerlendirilen 52 bin 400 TL ile 50 euro ve 2 adet terazi ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 4’ü Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. 2 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
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