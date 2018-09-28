Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Eyüp KELEBEK / İNÖNÜ,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde tek katlı bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu evde Salim Taştan (58) ve eşi Hatice Taştan (54) hafif şekilde yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Orta Mahalle Karapınar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre gaz sızıntı sonucunda Salim Taştan, Hatice Taştan ve oğulları Özcan Taştan'ın oturduğu tek katlı evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlamada Salim Taştan ve eşi Hatice Taştan hafif şekilde ellerinden yaralandı. Özcan Taştan ise yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını İnönü Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahalede bulunarak söndürdü. Yaralı Taştan çifti, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde büyük maddi hasarın oluştuğu patlamaya ilgili soruşturma başlatıldı.
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