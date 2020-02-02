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Eskişehir’de doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’de zemin etüdü yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı.

Eskişehir’de zemin etüdü yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu 1 kişi yaralanırken, bir iş yeri ise çöktü.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak’ta Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zemin etüdü yapıldığı sırada, doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen patlama sonrasında hizmet binası ile zemin etüt aracında yangın çıkarken, bir iş yeri ise çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz ekipleri ise gaz akışını durdurdu. Patlama sırasında Yunus G. isimli vatandaş yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, patlamanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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