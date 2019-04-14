Eskişehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağaşına yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise, araçlarını doludan korumak için üzerilerine battaniye ve karton sermeye çalıştı. Birçok kişi dolu yağışını görüntüledi ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını sui bastı. Belediye ekipleri su tahliye işlemi başlattı.

