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Eskişehir'de "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

Alkollü ve ehliyetsiz kullandığı aracıyla drift yapan sürücüye 8 bin 735 lira ceza kesildi, otomobil 60 gün trafikten men edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, alkollü kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 8 bin 735 lira ceza uygulandı.

Gökmeydan Mahallesi Karaçayır Sokağı'nda bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü M.K'yi yakaladı.

Ekipler M.K'nin 1,58 promil alkollü olduğunu belirledi.

Sürücü M.K'ye, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından 235 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 235 lira, görevli memurun ikazına uymamaktan 235 lira olmak üzere toplam 8 bin 735 lira idari para cezası verildi.

Araç da 60 gün trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza drift Eskişehir trafik

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