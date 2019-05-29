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Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetlemesi yapıldı.Bursa-Eskişehir karayolu Yunuskent Kavşağı’nda denetim yapan polis ekipleri, drone ile çekimlerini gerçekleştirdi.

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetlemesi yapıldı.
Bursa-Eskişehir karayolu Yunuskent Kavşağı’nda denetim yapan polis ekipleri, drone ile çekimlerini gerçekleştirdi. Burada hatalı sollama, şerit kırmızı ve kırmızım ışık ihlali yapan sürücüler belirlenerek ileride bulunan uygulama noktasına bildirildi. Burada sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, aynı zamanda Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Kuşcan, yapılan trafik denetimi ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Bayramda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gidebilecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için, bayram tedbirleri için burada bulunuyoruz. İçişleri bakanımızın talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden yeni araç ve personel tavsiyesi yaparak her 10 kilometrede bir ekip görevlendirecek şekilde planlamamızı yaptık. Ayrıca bayram tatili süresince de, gerek sabit radarlarımız, gerek seyyar radarlarımız ayrıca havadan drone ile denetimlerimiz devam edecektir. Bu bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan tek istediğimiz yorgun, uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, ramazan ayının verdiği rehavete kapılmalarını istiyoruz. Özellikle de oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını dikkatli bir şekilde alarak yollarına devam etmeleri şeklinde herkese tavsiyelerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Drone trafik denetimlerimizde işimizi kolaylaştırıyor"
Drone ile yapılan denetimlerin faydalarından bahseden Komiser Yardımcısı Kuşcan, "Havadan drone ile yaptığımız denetimlerde telefon ile konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirmedeki ihlalleri anında tespit edebiliyoruz. Bu sayede ekiplerimize hemen bildirim yaparak hem sürücülerimizi eğitiyoruz, hem de gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Özellikle şerit değiştirme kurallarının vatandaşlarımızın çoğu tarafından bilinmediğini, bu uygulamalar sayesinde öğrendik. Drone bu konuda işimizi baya kolaylaştırıyor. Sürücüler drone ile yaptığımız denetimlerde genellikle itiraz yoluna gidiyorlar fakat drone kayıtlarını birebir kendilerine izlettiğimiz zaman hataları ile yüzleştikleri için bir şey söylemeden kabulleniyorlar" dedi.

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi
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