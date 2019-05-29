Eskişehir’de drone destekli trafik denetimi

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından drone destekli trafik denetlemesi yapıldı.

Bursa-Eskişehir karayolu Yunuskent Kavşağı’nda denetim yapan polis ekipleri, drone ile çekimlerini gerçekleştirdi. Burada hatalı sollama, şerit kırmızı ve kırmızım ışık ihlali yapan sürücüler belirlenerek ileride bulunan uygulama noktasına bildirildi. Burada sürücüler hakkında işlem yapan ekipler, aynı zamanda Ramazan Bayramı dolayısıyla trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Fatih Kuşcan, yapılan trafik denetimi ile ilgili yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Bayramda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gidebilecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için, bayram tedbirleri için burada bulunuyoruz. İçişleri bakanımızın talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden yeni araç ve personel tavsiyesi yaparak her 10 kilometrede bir ekip görevlendirecek şekilde planlamamızı yaptık. Ayrıca bayram tatili süresince de, gerek sabit radarlarımız, gerek seyyar radarlarımız ayrıca havadan drone ile denetimlerimiz devam edecektir. Bu bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan tek istediğimiz yorgun, uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, ramazan ayının verdiği rehavete kapılmalarını istiyoruz. Özellikle de oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını dikkatli bir şekilde alarak yollarına devam etmeleri şeklinde herkese tavsiyelerimiz var" ifadelerini kullandı.