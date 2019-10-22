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Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında drone destekli 60 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında drone destekli 60 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında gerçekleştirdikleri aramalarda ise 5 kilogram (9 bin 850 adet) ecstasy, 45 kök kenevir, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan materyal ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Sokak’ satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezi Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde bulunan toplam 4 adrese 21 Ekim Pazartesi günü drone destekli toplam 60 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünce öncelikli gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla yapılan eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamındaki tüm planlı çalışmada ise; 9 bin 850 adet (5 kilogram) ecstacy uyuşturucu hap, 70 gram kırık ve toz halde olmak üzere ecstacy uyuşturucu hap içeriği, 351,81 gram esrar, 45 kök kenevir bitkisi, 7 adet gerica sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda ‘Uyuşturucu Madde Üretiminde’ kullanılan materyal ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, yakalanan 2 Şüpheli Şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına aldı. 1 şüpheli şahıs ise emniyetteki ifadesi akabinde serbest bırakıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan Z.K. ve A.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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