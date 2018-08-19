Eskişehir'de drone ile trafik denetimi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent girişinde drone ile gökyüzünden trafik denetimi yaptı.
Eskişehir-Bozüyük karayolu Tepebaşı kavşağında denetim yapan trafik polisleri, burada drone uçurarak aşırı hız, hatalı solama ve ışık ihlali yapan sürücüleri belirledi. Ekipler, denetim yerinin 500 metre ilerisinde uygulama noktası oluşturarak hatalı görülen sürücüler hakkında işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdıkları söyledi. Karayollarında yoğun trafik akışı olduğunu ifade eden Zafer Aydın, kent merkezinde 71 trafik ekibiyle denetimleri sürdürdüklerini belirtti. Aydın, "Bilindiği üzere ilimiz Ankara, Bursa, Kütahya, Afyon, Bilecik yollarının bağlantısını sağlayan önemli bir konumda. Bizim, günlük olarak Bursa istikametine 72 bin, Ankara istikametine 50 bin civarında araç geçişimiz var. Bayram yoğunluğu ile beraber bu sayının yaklaşık 100 binler civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bayram tedbirleri kapsamında drone denetimlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.
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