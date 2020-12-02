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Eskişehir’de drone ile yaya geçidi denetimi

02.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde, yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal işlem yapıldıOdunpazarı ilçesinin en işlek caddelerinden Vali Ali Fuat Güven Bulvarı’nda trafik ekiplerince yapılan 2 saatlik uygulamada, yaya geçidi kuralını ihlâl eden araçlar drone yardımıyla tespit edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde, yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal işlem yapıldı
Odunpazarı ilçesinin en işlek caddelerinden Vali Ali Fuat Güven Bulvarı’nda trafik ekiplerince yapılan 2 saatlik uygulamada, yaya geçidi kuralını ihlâl eden araçlar drone yardımıyla tespit edildi. Kurallara uymayan 11 sürücüye 598’er lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan kural ihlal eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti.

“Lütfen herkes kurallara uysun”
İşlem için durdurulan sürücülerden bazıları duruma itiraz edip ihlal yaptıklarını inkâr etseler de bazı sürücüler uygulamayı yerinde bulup hatalarını kabul etti. Hatasını kabul eden sürücülerden biri olan Berkay Adalı, normalde kurallara uyduğunu, ama burada dikkatinden kaçtığını belirterek, “Haklı bu ceza, normalde uyuyorum. Özellikle Doktorlar tarafında. Ama burada açıkçası çok dikkat etmedim. Yerinde buluyorum. Uzun zamandır yurtdışında da yaşadım. Orada çok rahat uyduğum bir kuraldı. Ama demin açıkçası yaya görmedim geçtim” dedi.
Hatasını kabul eden Murat isimli bir diğer sürücü ise, hızlı olmadığını yaya geçidi kuralı dışında bütün kurallara uyduğunu, fakat yayanın geçip geçmeyeceğinden emin olamadığından dolayı kuralı ihlal yaptığını söyledi. Sürücü, “Geçmememiz gereken yerde geçtim, yol vermemiz gerekiyordu. Son anda fark ettim. Çokta hızım yoktu zaten 50 kilometre hızla gidiyordum. Hız kurallarına uydum, emniyet kemerimi de her zaman takıyorum. Fakat yaya duruyordu, o anda görmedim de diyebilirim. Lütfen herkes kurallara uysun çok önemli ama son anda fark ettim” diye konuştu.

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