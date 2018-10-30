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Eskişehir'de düğünlerde 'Mutluluğa kurşun sıkma' afişi zorunlu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Valiliği bayram, düğün, uğurlama ve spor müsabakası gibi etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi için bu tür etkinliğin yapıldığı yerlere 'Mutluluğa Kurşun Sıkma.

Eskişehir'de düğünlerde 'Mutluluğa kurşun sıkma' afişi zorunlu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Valiliği bayram, düğün, uğurlama ve spor müsabakası gibi etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi için bu tür etkinliğin yapıldığı yerlere 'Mutluluğa Kurşun Sıkma. Geleceği Karartma' yazılı afişlerin asılması zorunluluğunu getirdi.
Vali Özdemir Çakacak tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için İlimiz sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda; Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar, bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 cm ebadında, havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan (Mutluluğa kurşun sıkma. Geleceği karartma) afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir."
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Eskişehir'de düğünlerde 'Mutluluğa kurşun sıkma' afişi zorunlu

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