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  4. Eskişehir'de eğitime kar engeli

Eskişehir'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.  Eskişehir, bu sabah başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.
Eskişehir, bu sabah başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarıyla yollarda kalırken, belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir Valiliği'nce yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

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