Eskişehir'de et lokantasına kumar operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de et lokantasına düzenlenen operasyonda kumar oynatmak için yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündüzler Mahallesi'ndeki et lokantasında "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Et lokantasına düzenlenen operasyonda "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçunu işledikleri iddia edilen iş yeri sahibi Y.P.D. ve S.T. gözaltına alındı.

İş yerindeki arama ve kontrollerde kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 45 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

İş yeri sahibi 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

