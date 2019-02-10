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Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

İki katlı evde çıkan yangında baba ve oğlu hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki katlı evde çıkan yangında baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak'ta Yaşar Çaylak'a (52) ait evin giriş kısmında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bu sırada anne Tülay Çaylak, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken baba Yaşar Çaylak ise evin giriş kısmında uyuyan oğlu Uğur'u kurtarmak için yanına gitti.

Dumandan etkilenen baba ve oğlu yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan anne Çaylak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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2 ölü Eskişehir yangın

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