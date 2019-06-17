HABER

Eskişehir’de evleri su bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu.

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan ardından da aralıklarla yağan sağanak yağmur sonrasında bazı apartmanların bodrum katları ve apartman girişlerini su bastı. Şirintepe Mahallesi Akıncı Bey Sokak ve Tula Sokak üzerindeki bazı apartmanları su basması üzerine vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları özel makinelerle çekti. Ekiplerin çalışmalarına apartman sakinleri de yardım etti. Sokaklarda bulunan çamurlar durumun ciddiyetini ortaya koydu.

“Eşyalarımız zarar gördü”
Mahalle sakinlerinden olan ev evinin giriş katını su basan Gülizar Duman, “Saat 16.00’da oldu. Her sene mayıs ayında başlıyor. Afet olunca Tepebaşının suları buraya geliyor ve dere gibi akıyor. Buna önlem almaları lazım, yeter. 20 yıllık evimi yıktırdım yeni ev olsun diye, kaldırım payından giriş yapmıyorlar. Çukurda kalınca böyle oluyor. Kaldırımların yükselmesi lazım. Akan suların buraya gelmemesi lazım. Gümbür gümbür dere gibi oluyor burası. O sular gelmese bizim evlere su gelmez. Üst sokaklarda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördü, zararımız çok. Araba su altındaydı. İki saattir kendi imkanlarımla su atıyorum” dedi.
Diğer mahalle sakinleri de her yağış sonrasında bu durumların yaşadığını belirterek yetkililerin olaya çözüm bulmasını istedi.

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı

Eskişehir’de evleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.