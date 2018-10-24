Eskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecek

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) üyesi Busel Makina Sanayi ve Ticaret Şirketi, stratejik ürün üretecek. KOSGEB’in sağladığı stratejik ürün desteğinden yararlanan Busel makine, oluşturduğu makine parkurunda F-35 savaş uçakları için üretim yapacak.

Eskişehir'de, KOSGEB’den yüzde 70 oranında alınan teşvik ile oluşturulan makina parkurunun açılışı, ztörenle gerçekleştirildi. Törene Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü (ESOGÜ) Prof.Dr.Kemal Şenocak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ile çok sayıda davetli katıldı.

Parkurun açılış töreninde konuşan Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, "Sermayenin yüzde 70’ini KOSGEB sağladı, Alp Havacılık çok büyük destek verdi. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiye’yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil ise iki firma arasında oluşan güvene vurgu yaparak, "Güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığı oluştu. Biz onlara ne yapabileceğimizi onlar ne yapacaklarını gösterdiler. Üretenler olarak hep beraber kazanacağız, hep beraber üreteceğiz. Bu Alp Havacılık’ın göstermiş olduğu bir örnek, önümüzdeki dönemde giderek arttığını göreceğiz. Beraber çalıştığımız insanların büyüdüğünü görmek istiyoruz biz büyüyen firmaları etrafımızda görmek istiyoruz. Birlikte yüz kişi olduk 2 bin 500, 25 bin kişi olduğunu görmek istiyoruz. Biz işe başladığımızda buranın yarısı kadardık bizden daha büyük olursunuz inşallah" diye konuştu.

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