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Eskişehir’de feci kaza, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Eskişehir’de feci kaza, 15 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri kazanın dehşetini gözler önüne serdi.
Alınan bilgiye göre kaza, merkez Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Onur Mercan’ın kullandığı 34 BIC 066 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bulunan Tıp Fakültesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kaza sonrasında araçlardan biri hurdaya dönerken 15 kişi de hafif yaralandı. Yaralılara hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Vücudunda kırıklar bulunan bir yaralı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın dehşeti güvenlik kamerasında
Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, beyaz renkli otomobilin büyük bir hızla gelerek kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı görülüyor. Cipin ilk olarak çarptığı ve metrelerce sürüklenen hafif ticari bir aracın sürücüsü de, çarpışmanın etkisiyle camdan dışarı fırlıyor.

Eskişehir’de feci kaza, 15 yaralı

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