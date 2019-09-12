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Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 19:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir istikametinden Seyitgazi’ye doğru seyir halindeyken Taşlık Mahallesi üzerinde Seyitgazi yönünden gelen İsmail D.’nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail D., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ile ilgili çalışma başlatırken, kısa süreli trafik aksamasının ardından yol temizlik çalışmaları trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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