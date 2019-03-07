Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla özel sektör çalışanı Hatice K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Antalya'ya gönderileceği öğrenildi.
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