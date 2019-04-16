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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir ve Kocaeli'de yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan Hatice A. ve özel sektör çalışanı Raşit K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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