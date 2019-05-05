Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Deniz Kuvvetlerinden emekli uzman çavuş N.G. ile Deniz Kuvvetlerinde görevliyken açığa alınan astsubay B.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildikleri öğrenildi.
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