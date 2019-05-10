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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden ikisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi Eskişehir Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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