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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Operasyonda 3'ü muvazzaf 4 astsubay yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında muvazzaf astsubaylar M.K, K.Y, Ö.G. ile açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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