Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yeniden yapılanmasına yönelik Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün yeniden yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan özel sektörde işçi Ö.U.’yu kent merkezindeki saklandığı hücre evinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 4 kişinin de ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

