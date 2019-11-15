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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda bir kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ö.U'yu kent merkezindeki saklandığı hücre evinde yakaladı.

Özel sektörde işçi olarak çalışan zanlının, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütün yeniden yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlendi.

Ö.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 4 kişinin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ işçi üst düzey yeniden yapılanma

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