Eskişehir'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda yakalanıp, terör örgütü üyeliği iddiasıyla haklarında dava açılan, 2'si firari 67 sanıktan 56'sı, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, adliye konferans salonunda dün başlanan ve bugün devam edilen duruşmada son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Duruşmaya 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları katıldı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sini 10'ar yıl, 31 sanığı 6'şar yıl 3'er ay, 3 sanığı 3'er yıl 1'er ay 15'er gün, 'etkin pişmanlık' yasanından yararlanan 20 sanığı da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 9 sanığın beraatine karar verirken, firari 2 sanığın ise yargılanmasının devamına karar verdi.

ARALARINDA ESKİ PİLOTLAR DA VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 30 Kasım 2017 tarihinde Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Operasyonlarda, aralarında havacı muvazzaflar, savaş uçağı pilotları ile örgütün 'mahrem imam'larının da olduğu öne sürülen 63'ü rütbeli, 2'si sivil memur olan 65 şüpheli yakalanmıştı. 2 şüpheli ise halen firari olarak aranıyor.



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