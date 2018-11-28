Eskişehir'de FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, terör örgütü üyeliği iddiasıyla haklarında dava açılan, 1'i firari 58 sanıktan 54'ü, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, adliye konferans salonunda dün başlanan ve bugün devam edilen duruşmada son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Duruşmaya 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları katıldı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 2'sini 10'ar yıl, 1'ini 7 yıl 5 ay, 42'sini 6'şar yıl 3'er ay ve 9 sanığı 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 2 sanığın beraatine, bir sanığın da dosyasının başka bir ilde görülen dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

