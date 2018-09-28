Eskişehir'de FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen öğretmen Ali Ö. tutuklandı, işçi Çağdaş B. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç edilen öğretmen Ali Ö. ile bir kuruluşta işçi Çağdaş B.'yi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, Çağdaş B. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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