Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 eski polis gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve polislikten ihraç edilen Y.A. ile B.Ç., gözaltına alındı.
Eskişehir ve Siirt cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve polislikten ihraç edilen Y.A. ve B.Ç., Eskişehir merkezde yakalandı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Y.A. ile B.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. TEM Şubesi'ne götürülen şüphelilerden Ç.B.'nin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtildi.
Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...
FETÖ'nün kritik davasında karar! Sanıklara ceza yağdı
Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu
Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti
Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum