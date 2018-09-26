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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 eski polis gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve polislikten ihraç edilen Y.A.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve polislikten ihraç edilen Y.A. ile B.Ç., gözaltına alındı.
Eskişehir ve Siirt cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve polislikten ihraç edilen Y.A. ve B.Ç., Eskişehir merkezde yakalandı. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Y.A. ile B.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. TEM Şubesi'ne götürülen şüphelilerden Ç.B.'nin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtildi.

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